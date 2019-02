பந்தாடும் மமதா பானர்ஜி.. பக்கத்து மாநிலத்திலிருந்து காரில் மே. வங்கம் சென்று, யோகி ஆதித்யநாத் அவஸ்தை

oi-Veerakumar

கொல்கத்தா: உத்தரபிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தை பந்தாடி வருகிறார் மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி.

லோக்சபா தேர்தலையொட்டி மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள 42 தொகுதிகளில் 20 தொகுதிகளையாவது கைப்பற்றிவிட வேண்டும் என கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது பாஜக. எனவே 200 தேர்தல் பொதுக்கூட்டங்களை நடத்த அக்கட்சி திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் ஒருபகுதியாக, பிரதமர் நரேந்திர மோடி சில தினங்களுக்கு முன்பு துர்காபூரில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கி வைத்தார்.

இந்த நிலையில், உ.பி. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தையும், பிரச்சார களத்திற்கு கொண்டுவந்துள்ளது பாஜக தலைமை. ஆனால், சிபிஐ மற்றும் கொல்கத்தா காவல் துறை கமிஷனர் நடுவேயான மோதல் போக்கால் கோபத்தில் போராட்டத்தில் குதித்த, மேற்குவங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி, ஆதித்யநாத்தை அலைக்கழித்துவிட்டார்.

Jharkhand: UP CM Yogi Adityanath’s convoy en route from Bokaro to Purulia in West Bengal where he will address a public rally today. pic.twitter.com/7qkAATTceu

— ANI (@ANI)

February 5, 2019