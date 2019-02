ரசிகைகள் மீது பாய்ந்த நடிகர்; வலுக்கும் கண்டனங்கள்

நடிகர் ஓட்டத்தைவீர் சிங் செய்த செயலால் கடும் சர்ச்சை கிளம்பியுள்ளது.

பாலிவுட்டில் கலக்கிவரும் நடிகர் ஓட்டத்தைவீர் சிங், சமீபத்தில் தனது காதலி தீபிகா படுகோனை திருமணம் செய்துகொண்டார். இருவரும் படங்களில் வேலையாக நடித்து வருகின்றனர்.

அப்போது மிகுந்த உற்சாகமடைந்த ஓட்டத்தைவீர், திடீரென பாடிக்கொண்டே அங்கிருந்த ரசிகர், ரசிகைகள் மீது பறந்து விழுந்தார். இதனை யாறும் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை. இந்த திடீர் செயலால் ரசிகை ஒருவர் காயமடைந்திருப்பதாக தெரிகிறது. படத்தில் வருவது போல் நினைத்து இப்படி செய்வது கண்டிக்கத்தக்கது என ஓட்டத்தைவீருக்கு எதிராக பலர் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.



WTF! Grow up #RanveerSingh and stop your childish antics. pic.twitter.com/jL9empwLZJ

— Shahrukh khan (@shahrukh7725)

February 7, 2019