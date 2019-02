இஸ்லாமியர்களின் மூதாதையர் யார் தெரியுமா? நம்ம ராமர் தான்.. பாபா ராம்தேவ் சர்ச்சை பேச்சு

oi-Keerthi Arunachalam

நாடியாத்: இந்துக்களுக்கு மட்டுமல்ல… இஸ்லாமியர்களுக்கும் ராமர் தான் மூதாதையர் என்று பாபா ராம்தேவ் பேசியிருப்பது சர்ச்சையை உருவாக்கி உள்ளது.

யோகா குரு பாபா ராம்தேவ் குஜராத் மாநிலம் நாடியாத் என்ற இடத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது: ராமருக்கு அயோத்தியில் கோயில் கட்டாமல், மெக்கா, மெதினா அல்லது வாடிகன் நகரத்திலா கட்ட முடியும்?

அயோத்தியில் ராமருக்கு கோயில் கட்டுவது என்பது வாக்குகளுக்காகவோ அல்லது அரசியலுக்காகவோ அல்ல. ஏன் என்றால் அவர் தான்.. இஸ்லாமியர்களுக்கும் மூதாதையர்.

இந்துக்களின் கடவுளாக வணங்கப்படும் ராமரை, இஸ்லாமியர்களுக்கும் மூதாதையர் என பாபா ராம் தேவ் பேசியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அதற்கு பதிலடியாக காங்கிரசும் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.

Yog Guru Ramdev: Ram Mandir Ayodhya mein nahi banega to koi Mecca-medina aur Vatican City mein to banne waala nahin hai. Aur ye nirvivadit satya hai ki Ram ki janmabhoomi Ayodhya hai aur Ram matra Hindu hi nahi musalmano ke bhi purvaj hain. (08.02.19) pic.twitter.com/o4AtRtffVC

— ANI (@ANI)

February 9, 2019