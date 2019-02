வேலைவாய்ப்பு: தொழிற்சாலை சேவைத் துறையில் பணி!3 நிமிட வாசிப்புதமிழ்நாடு தொழிற்சாலை சேவைத் துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெ…

தமிழ்நாடு தொழிற்சாலை சேவைத் துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்குத் தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பணி: Chemist

காலியிடம்: 1

கல்வித் தகுதி: Chemistry / Chemical Technology / Industrial Chemistry பிரிவில் M.sc முடித்திருக்க வேண்டும் அல்லது Associateship Diploma of The Institution of Chemists (India) பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். இரண்டு வருட பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: ரூ.37,700 – 1,19,500

பணி: Junior Chemist

காலியிடம்: 1

கல்வித் தகுதி: Chemistry / Chemical Technology / Industrial Chemistry பிரிவில் M.sc அல்லது Associateship Diploma of The Institution of Chemists (India) பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: ரூ.35,900 – 1,13,500

வயது: 30

விண்ணப்பக் கட்டணம்: தேர்வுக் கட்டணம் ரூ.150, பதிவுக் கட்டணம் ரூ.150

விண்ணப்பிக்கும் முறை: கணினிமய

தேர்வு முறை: எழுத்துத் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு

விண்ணப்பிக்க கடைசித் தேதி: 06/03/2019

விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்த கடைசித் தேதி: 08/03/2019

எழுத்துத் தேர்வு நடைபெறும் தேதி: 21/04/2019

