ஜம்மு காஷ்மீரில் பயங்கரம்.. தீவிரவாதிகள் தற்கொலைப்படை தாக்குதல்.. 12 சிஆர்பிஎப் வீரர்கள் பலி

oi-Veerakumar

ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு காஷ்மீரில் நடைபெற்ற தீவிரவாதிகள் தாக்குதில் மத்திய ரிசர்வ் காவல் துறை படையை சேர்ந்த 12 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.

புல்வாமா மாவட்டத்தின் அவந்திபோரா டவுன் பகுதியில் தற்கொலை படையை சேர்ந்த தீவிரவாதி ஒருவர் தனது தேரை (காரை) ரிசர்வ் காவல் துறை படையினர் சென்ற கான்வாய் பஸ் மீது மோதச் செய்து குண்டு வெடிப்பை நிகழ்த்தியுள்ளான்.

மோதலுக்கு உள்ளானது, மொத்தம் 55 இருக்கைகளை கொண்ட ரிசர்வ் காவல் துறை படையின் பஸ் இதுவாகும். இதில் 12 வீரர்கள் மரணமடைந்துள்ளதாகவும், பலரும் படுகாயமடைந்துள்ளதாகவும் முதல்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஜெய்ஷ் இ முகமது தீவிரவாத குழு இந்த தாக்குதலை நடத்தியதாக பொறுப்பேற்றுள்ளது. சமீபகாலத்தில் காஷ்மீரில் நடத்தப்பட்ட மிகப்பெரிய தீவிரவாத தாக்குதல் இதுவாகும்.

தாக்குதலுக்கு உள்ளான பஸ், ஜம்முவிலிருந்து ஸ்ரீநகர் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது பஸ் அருகே மிகப்பெரிய சத்தத்தோடு மர்ம பொருள் வெடித்தது. இதையடுத்து துப்பாக்கியால் சுடும் சத்தமும், கிரானைட் வெடிக்கும் சத்தமும் கேட்டதாக அப்பகுதியில் இருந்த மக்கள் தெரிவிக்கிறார்கள்.

இதனிடையே, தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு, தேசிய மாநாட்டு கட்சி தலைவர் ஓமர் அப்துல்லா கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார். அவர் தனது ட்வீட்டில்,

Terrible news coming from the valley. A number of CRPF soldiers are reported to have been killed & injured in an IED blast. I condemn this attack in the strongest possible terms. My prayers for the injured & condolences to the families of the bereaved. #Kashmir

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah)

February 14, 2019