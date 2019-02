காஷ்மீர் தாக்குதல்… அமெரிக்கா, ஜெர்மனி உள்ளிட்ட நாடுகள் கண்டனம்.. மவுனமாக இருக்கும் பாக், சீனா

oi-Keerthi Arunachalam

ஜம்மு-காஷ்மீர்:காஷ்மீர் தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு அமெரிக்கா, ரஷ்யா உள்ளிட்ட உலக நாடுகள் கடும் கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளன. ஆனால், பாகிஸ்தானும், சீனாவும் மவுனமாக உள்ளன.

ஜம்மு காஷ்மீர், புல்வாமா மாவட்டம், அவந்திபோரா பகுதியில் சிஆர்பிஎப் வீரர்கள் வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது, காரில் சென்ற தீவிரவாதி, திடீரென பாதுக்காப்பு படை வீரர்கள் வாகனம் மீது தற்கொலை படை தாக்குதல் நடத்தியுள்ளார்.

பயங்கர தாக்குதலில் பலியான பாதுகாப்பு படை வீரர்களின் எண்ணிக்கை 44 ஆக உயர்ந்துள்ளது. மேலும் பலரின் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது. இந்நிலையில், காஷ்மீர் தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு அமெரிக்கா, ரஷ்யா உள்ளிட்ட உலக நாடுகள் கடும் கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளன.

காஷ்மீரில் நடந்த கொடூரமான பயங்கரவாத தாக்குதல் கண்டனத்திற்குரியது என்று இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே கூறியுள்ளார். மேலும், தாக்குதலில் உயிரிழந்த வீரர்களின் குடும்பத்தினருக்கு அவர் இரங்கல் தெரிவித்தார்.

I strongly condemn the brutal terrorist attack in Kashmir’s Pulwama district — the worst ever terror attack in Jammu and Kashmir since 1989. I express my condolences to @narendramodi and the families of police officers who lost their lives.

— Ranil Wickremesinghe (@RW_UNP)

February 14, 2019