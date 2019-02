கான்பூர் அருகே தொடர் வண்டியில் குண்டுவெடிப்பு.. திறன் குறைவான குண்டு வெடித்ததாக தகவல்!

oi-Arivalagan ST

கான்பூர்: கான்பூர் அருகே எக்ஸ்பிரஸ் தொடர் வண்டியில் திறன் குறைவான குண்டு வெடித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கான்பூர் – பிவானி இடையிலான கலிந்தி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் கழிப்பறையில் இந்த குண்டு வெடித்தது. இதனால் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை. வேறு அசம்பாவிதம் ஏதும் நடக்கவில்லை என்றும் தகவல்கள் கூறுகின்றன.

இன்று இரவு ஏழு மணியளவில் பரஜ்பூர் தொடர் வண்டிநிலையம் அருகே தொடர் வண்டிவந்து கொண்டிருந்தபோது குண்டுவெடிப்பு நடந்துள்ளது. பொதுப் பெட்டியில் உள்ள கழிப்பறையில் குண்டு வெடித்ததாக தெரிய வந்துள்ளது. குண்டுவெடிப்பில் கழிப்பறை சேதமடைந்தது.

#WATCH A low-intensity blast took place in a toilet of a general coach of Kanpur-Bhiwani Kalindi Express near Barrajpur station (near Kanpur) at around 7.10 pm, today. Prima facie, it appears to be a blast of explosive. There are no injuries or casualties. pic.twitter.com/y32bKkkXZJ

— ANI (@ANI)

February 20, 2019