ராணுவத்தின் வலிமையை சித்தரிக்கும் விதமான சேலை… விற்பனை அமோகம்

oi-Alagesan

சூரத்: ஜம்மு காஷ்மீரின் புல்வாமா தீவிரவாத தாக்குதலில் உயிர் நீத்த தியாகிகளுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் விதமாக சிஆர்பிஎப் வீரர்களின் படங்களை சேலையில் அச்சிட்டு விற்பனை செய்து வருகிறது சூரத்தைச் சேர்ந்த ஜவுளி ஆலை.

மேலும், ராணுவ வீரர்கள், தேஜாஸ் போர் விமானம், டாங்கிகளை அச்சிட்டு குஜராத்தில் சேலைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கு அமோக வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது.

கடந்த 14-ம் தேதி பாகிஸ்தானை தலைமையிடமாக கொண்ட ஜெய்ஷ் இ முகமது அமைப்பைச் சேர்ந்த தீவிரவாதி நடத்திய தற்கொலைப்படைத் தாக்குதலில் 40 சிஆர்பிஎப் வீரர்கள் வீர மரணம் அடைந்தனர். இந்த சம்பவம் நாட்டையே கொந்தளிப்புக்கு உள்ளாக்கியது.

Gujarat: Annapurna Industries Pvt Ltd, a textile mill in Surat, has manufactured a batch of sarees as a tribute to CRPF jawans who lost their lives in #PulwamaAttack. Mills’ Director says, “We will donate the entire profit earned, to the families of the martyred jawans.” (21.02) pic.twitter.com/uXTJDPm7pA

— ANI (@ANI)

February 21, 2019