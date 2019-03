காஷ்மீரில் பேருந்து நிலையத்தில் குண்டு வெடிப்பு.. பலர் படுகாயம்.. பதற்றம்!

oi-Shyamsundar I

ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு காஷ்மீரில் பேருந்து நிலையத்தில் குண்டு வெடிப்பு ஏற்பட்டதில் பலர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர்.

ஜம்மு காஷ்மீரில் மாநிலம் ஸ்ரீநகரில் உள்ள எஸ்ஆர்டிசி பேருந்து நிலையத்தில் இந்த சம்பவம் நடைபெற்று இருக்கிறது. அங்கு நின்று கொண்டு இருந்த பேருந்து ஒன்று வெடித்து சிதறி விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.

பேருந்திற்கு அடியில் இருந்த வெடிகுண்டு இப்படி வெடித்துள்ளது. கிரெனேட் வகை வெடிகுண்டு அது என்று முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

இந்த குண்டு வெடிப்பு காரணமாக பலர் காயம் அடைந்து இருக்கிறார்கள். குண்டு வெடிப்பில் காயம் அடைந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள்.

J&K: Blast at Jammu bus stand. Injured admitted to hospital. Area has been cordoned off by security personnel pic.twitter.com/utO7RX0GOp

— ANI (@ANI)

March 7, 2019