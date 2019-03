தோட்டா தெறிக்க, தெறிக்க என்கவுண்டர்… 3 தீவிரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை

oi-Alagesan

ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு காஷ்மீரில் பாதுகாப்பு படையினருக்கும், தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையே அதிகாலை முதல் நடந்த துப்பாக்கிச் சண்டையில் 3 தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர்.

சோபியான் மாவட்டம் கெல்லர் பகுதியில் திவிரவாதிகள் பதுங்கி இருப்பதாக பாதுகாப்பு படையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

அடுத்த 2 நாட்களுக்கு வெயில் கொளுத்தும்… வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை

இதனை அடுத்து, ராணுவம் மற்றும் துணை ராணுவ வீரர்களும், உள்ளூர் போலீசாரும் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தியதை அடுத்து பாதுகாப்புப் படையினர் பதிலடி கொடுத்தனர்.

Shopian: 3 terrorists killed in an encounter between terrorists & security forces in Keller area. Weapons also recovered. Operation in progress. CRPF, Army & J&K police had launched a joint operation in the early hours today.#JammuAndKashmir (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/dZpwwhxzBh

— ANI (@ANI)

March 28, 2019