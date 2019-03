அவிங்களுக்கு சின்ன வாய்ப்பும் கொடுக்காதீங்க.. நாட்டை பழைய மாதிரி மாற்றிவிடுவார்கள்.. மோடி ஆவேச உரை

oi-Veerakumar

மீரட்: ஊழல்வாதிகளுக்கு ஒரு சிறு வாய்ப்பு கொடுத்தாலும், நமது நாட்டை பழைய நிலைக்கு கொண்டு சென்றுவிடுவார்கள் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீரட் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் இன்று எச்சரித்தார்.

உத்தரபிரதேச மாநிலம் மீரட் நகரில் இன்று மதியம் நடைபெற்ற பாஜக தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில், பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார். மிஷன் சக்தி திட்டத்தின் வெற்றிக்கு பிறகு நடைபெற்ற, முதல் கூட்டம் என்பதால் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு இருந்தது.

இந்த கூட்டத்தில் நரேந்திர மோடி பேசியதாவது: ஒவ்வொரு குடிமக்களுக்கும் வங்கி கணக்கு துவங்கியபோது, யாரெல்லாம் கேலி பேசினார்களோ, அவர்கள் இப்போது, அதே வங்கி கணக்கில் பணம் செலுத்துகிறேன் என்று வாக்குறுதி அளிக்கிறார்கள். பாஜக அரசு இப்படி அனைவருக்கும் வங்கி கணக்கை துவங்கியிருக்காவிட்டால் பணம் எப்படி செலுத்த முடியும். வங்கி கணக்கு துவங்கியது முந்தைய ஆட்சிகளை போல இடைத்தரகர்கள் சாப்பிட்டுவிட கூடாது என்பதற்காகத்தான்.

இந்தியாவிலுள்ள 130 கோடி மக்களும், மோடி அரசுதான் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக உள்ளனர். 5 வருடங்கள் முன்பாக நான் உங்கள் ஆசியை நாடி வந்தேன். எனக்கு நிறைய அன்பை கொட்டிக் கொடுத்தீர்கள். வரும் லோக்சபா தேர்தல் மக்களின் எதிர்பார்ப்பு, கனவுகளை பூர்த்தி செய்ய உதவும் தேர்தல் என்பதை மறக்காதீர்கள்.

PM Narendra Modi addressing a public rally in Meerut: 5 years ago, when I sought your blessings, you gave me a lot of love. I had said that I will return the blessings & the love with interest, & I had also said that I will give account of the work that I have done pic.twitter.com/kNltJwvnPb

March 28, 2019