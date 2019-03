திமுகவுக்கு தேசிய அளவில் பெருகும் ஆதரவு.. வருமான வரி சோதனைக்கு திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கண்டனம்

oi-Veerakumar

கொல்கத்தா: திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன் வீட்டில் நடத்தப்பட்ட வருமான வரி சோதனைக்கு, திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடியில் உள்ள துரைமுருகன் வீடு, அவருக்கு சொந்தமான கல்லூரிகள் போன்றவற்றில் இருந்து அதிகாலை முதல் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

திமுகவின் பொருளாளர் பதவியில் இருப்பவர் திருமுருகன் என்பதால், இந்த ரெய்டு விஷயம் இந்திய அளவில் பேசு பொருளாக மாறியுள்ளது.

எதிர்க்கட்சிகள் மீது பாஜக வருமான வரித்துறையை ஆயுதமாக பயன்படுத்துவதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வரும் நிலையில், அந்த வாதத்திற்கு வலு சேர்ப்பது போல இந்த அறையில் அடைந்து விட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

Today Tamil Nadu. Nasty tour of political vendetta continues. After Bengal, Delhi, UP, Andhra, Bihar, Karnataka & others, the BJP govt now harassed more political opponents. IT officials raid @arivalayam DMK treasurer whose son is a candidate. We condemn this @mkstalin: Derek

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial)

March 30, 2019