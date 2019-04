வயநாடு தொகுதியில் ராகுலை எதிர்த்து போட்டியிடுகிறார் துஷார் வெல்லப்பள்ளி!

oi-Vishnupriya R

டெல்லி: வயநாடு தொகுதியில் ராகுலை எதிர்த்து கூட்டணி கட்சி வேட்பாளரான துஷார் வெல்லப்பள்ளியை பாஜக களமிறக்கியுள்ளது.

காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி, அவர் தனது தந்தையின் தொகுதியான அமேதியில் தொடர்ந்து போட்டியிடு வருகிறார். இந்நிலையில் ராகுல் தென்னிந்தியாவில் போட்டியிட வேண்டும் என அவர் கட்சியினர் விரும்பினர்.

அதன்படி அவர் தமிழகம், கர்நாடகம், கேரளம் ஆகிய மாநிலத்தில் ஒரு தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என கூறப்பட்டது. இந்நிலையில் அவர் வயநாடு தொகுதியிலும் போட்டியிடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

கேரள – தமிழக – கர்நாடக எல்லையில் உள்ள வயநாடு தொகுதியில் ராகுல் காந்தி நிற்பதன் மூலம் தெற்கு மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு வாக்குகள் அதிகரிக்கும் என்று அக்கட்சி திட்டமிட்டுள்ளது.

I proudly announce Shri Thushar Vellappally, President of Bharat Dharma Jana Sena as NDA candidate from Wayanad.

A vibrant and dynamic youth leader, he represents our commitment towards development and social justice. With him, NDA will emerge as Kerala’s political alternative.

April 1, 2019

April 1, 2019