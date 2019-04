அசத்தும் தேர்தல் ஆணையம்.. அதிகாலையில் வாக்களித்த 5 பேருக்கு பதக்கம்.. வாக்காளர்கள் உற்சாகம்!

oi-Shyamsundar I

ஷில்லாங்: மேகாலயாவில் அதிகாலையிலேயே சென்று முதலில் வாக்களித்த 5 வாக்காளர்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் சார்பாக பதக்கம் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது.

நாடு முழுக்க முதற்கட்டமாக இன்று லோக்சபா தேர்தல் நடக்கிறது. ஆந்திர பிரதேசம், அருணாசலப்பிரதேசம், உத்தரகாண்ட், மிசோரம், நாகலாந்து, சிக்கிம், அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார், லட்சத்தீவு, தெலுங்கானா, சாம், பீகார், சட்டீஸ்கர், ஜம்மு காஷ்மீர், மஹாராஷ்டிரா, மணிப்பூர், ஒடிசா, திரிபுரா, உத்தர பிரதேசம், மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் இன்று தேர்தல் நடக்கிறது.

மேகாலயாவில் தேர்தல் பலத்த பாதுகாப்புகளுக்கு இடையில் நடந்து வருகிறது. அங்கு மிகவும் மோசமான மலைப்பகுதிகளில் கூட வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. உயரமான இடங்களில் வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

