என் உரிமை, என் கடமை: தள்ளாத வயதிலும் கடமையை செய்த மூத்த குடிமகன்

oi-Velmurugan P

கொல்கத்தா: தள்ளாத வயதிலும், மூத்த குடிமகன் ஒருவர் கம்பியை ஊண்டியபடி நடந்து வந்து கூச்பெக்கர் தொகுதியில் வாக்களித்தார். இதனை பார்த்த அந்த பகுதி மக்கள் நெகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.

நாட்டில் 91 மக்களவை தொகுதிகளுக்கு முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. மேற்கு வங்க மாநிலத்திலும் 7 கட்டங்களாக வாக்குப்பதிவு நடக்கிறது. மொத்தம் உள்ள 42 மக்களவை தொகுதிகளில் கூச்பெக்கர், அலிபுர்தூராஸ் உள்ளிட்ட இரணடு மக்களவை தொகுதிகளுக்கு இன்று வாக்குப்பதிவு நடந்து வருகிறது.

பெயரில் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்.. வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தை உடைத்து எறிந்த வேட்பாளர்.. ஆந்திராவில் பரபர!

இங்குதான் நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக 20.1லட்சம் முதல் தலைமுறை வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கிறார்கள். இன்றைக்கு அவர்களின் உரிமையும், கடமையும் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை உணர்த்தும் வகையில் நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் மேற்கு வங்கத்தில் இன்று நடந்துள்ளது.

West Bengal: Senior citizen voters cast their vote at a polling booth in Coochbehar #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/1mmLJrOxnH

— ANI (@ANI)

April 11, 2019