தொகுதி ஒன்று.. தேர்தல் மட்டும் 3 கட்டம்.. பரபரக்கும் அனந்த்நாக்!

ஸ்ரீநகர்: இந்திய தேர்தல் வரலாற்றில் அவ்வப்போது சில விநோதங்களும் நடைபெறுவதும் உண்டு. அப்படி ஒரு வினோதம் இந்த தேர்தலில் நடைபெறவுள்ளது. காஷ்மீர் மாநிலத்தில் உள்ள அனந்தநாக் மக்களவை தொகுதிக்கு நடைபெறும் மக்களவை தேர்தல் மூன்று கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது.

இதற்கு முன்னர் இந்தியாவில் நடைபெற்ற எந்த தேர்தலிலும் இப்படி ஒரு தொகுதிக்கு மூன்று கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்றதில்லை. அனந்தநாக் தொகுதியில் புல்வாமா, குல்காம், அனந்த்நாக், மற்றும் சோபியன் ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள 16 சட்டசபை தொகுதிகள் வருகிறது.

இந்த தொகுதியை பொருத்தமட்டில் எப்போதும் குறைவாக வாக்குப் பதிவு நடைபெறுவது வழக்கம். கடந்த மக்களவை தேர்தலின்போது 29% வாக்குகள் மட்டுமே பதிவானது. இந்த குறைந்த வாக்கு பதிவில் ஜம்மு காஷ்மீரின் முன்னாள் முதல்வர் மெகபூபா முஃப்தி வென்றார். அதன் பிறகு அவர் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டதால் தனது எம். பி பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அது முதல் இந்த தொகுதியில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி காலியாகவே உள்ளது. ஏறத்தாழ இரண்டரை வருடங்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இல்லாமலே இந்த தொகுதி உள்ளது.

