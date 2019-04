பாஜகவில் இணைந்தார் நடிகர் சன்னி தியோல்.. குருதாஸ்பூரில் போட்டியிட வாய்ப்பு?

oi-Vishnupriya R

அமிருதசரஸ்: நடிகர் சன்னி தியோல் பாஜகவில் இணைந்ததன் மூலம் அவர் அரசியலுக்கு வருவாரா வரமாட்டாரா என்ற யூகங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டார்.

நடிகர் சன்னி தியோல் திரையுலகில் இருந்து அரசியலுக்கு வருவார் என்றும் அவர் எந்த கட்சியில் இணைவார் என்ற விவாதம் நடைபெற்றது. இந்த நேரத்தில் கடந்த ஏப்ரல் 19-ஆம் தேதி புணே விமான நிலையத்தில் பாஜக தலைவர் அமித்ஷாவை சன்னி தியோல் சந்தித்து பேசியது யூகங்களுக்கு இன்னும் தீனி போட்டது போல் இருந்தது.

இதனால் அவர் பாஜகவில் இணைவார் என்று கூறப்பட்டது. அதன்படி அவர் இன்று பாஜகவில் இணைந்தார். மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் முன்னிலையில் கட்சியில் இணைந்தார்.

பஞ்சாபில் மே 19-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள தேர்தலில் மாநில கட்சியான சிரோமணி அகாலி தளத்துடன் கூட்டணி வைத்துக் கொண்ட பாஜக அமிருதசரஸ், குருதாஸ்பூர் மற்றும் ஷோஷியார்பூர் ஆகிய 3 எம்பி தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது.

Sunny Deol after joining BJP: The way my Papa worked with and supported Atal ji, I am here today to work with and support Modi ji. My work will do the talking. pic.twitter.com/JyAKFcG4Rn

— ANI (@ANI)

April 23, 2019