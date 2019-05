டிவியை முதுகில் மாட்டிக் கொண்டு தேர்தல் முடிவுகளை ‘லைவ்’ செய்த இளைஞர்!

oi-Arivalagan ST

லோக்சபா தேர்தல் முடிவுகள்தான் இன்று ஒவ்வொரு இந்தியரின் ஹாட் டாப்பிக். காலையிலிருந்தே தேர்தல் முடிவுகளை பார்ப்பதற்காக பலரும் ஆவலோடு தங்களது பணிகளை திட்டமிட்டு செய்தனர்.

வீடு, அலுவலகம், வர்த்தக நிறுவனங்கள், பஸ், தொடர் வண்டிநிலையங்கள் என அனைத்திலுமே தேர்தல் முடிவுகள் குறித்த பேச்சுதான் இருந்தது. மேலும், தேர்தல் செய்திகளை மக்கள் ஆர்வத்துடன் கவனித்து வருகின்றனர். இதற்காக, செய்தி நிறுவனங்களும், தொலைக்காட்சி நிறுவனங்களும் சிறப்பு ஏற்பாடுகளை செய்து முடிவுகளை உடனுக்குடன் வழங்கி வருகின்றன.

பெரும்பாலானோர்தொலைக்காட்சிமுன்பு அமர்ந்து இடைவிடாது தேர்தல் முடிவுகளை பார்த்து வருகின்றனர்.தொலைக்காட்சிபார்க்க முடியாதவர்கள் மொபைல்போனில் தேர்தல் முடிவுகளை தெரிந்து கொண்டு வருகின்றனர்.

This is what I came across today at a Metro station in Mumbai! #ElectionResults2019 pic.twitter.com/6mTTjukcec

