அனுராக் காஷ்யப் மோடிக்கு வாழ்த்துக்கூறி என்ன சொன்னார்? -அதிர்ச்சி தகவல்

புது டெல்லி:

மீண்டும் பிரதமராக மோடி தனிப்பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெற்று மத்தியில் ஆட்சி அமைக்கவுள்ளார். இதையடுத்து மோடிக்கு பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களும், உலக தலைவர்களும், முக்கிய பிரமுகர்களும், திரைப்பட கலைஞர்களும் வாழ்த்துக் கூறி வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் கடந்த ஆண்டு வெளியான ஆக்‌ஷன் கலந்த த்ரில்லர் படமான இதில் பகைவனாகக நடித்தபாலிவுட் நடிகரும், இயக்குநருமான அனுராக் காஷ்யப் பிரதமராக பதவி ஏற்க உள்ள மோடிக்கு வாழ்த்துக் கூறினார்.

Dear @narendramodi sir. Congratulations on your victory and thank you for the message of inclusiveness. Sir please also tell us how do we deal with these followers of yours who celebrate your victory by threatening my daughter with messages like this for me being your dissenter. pic.twitter.com/jC7jYVBCi8

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72)

May 23, 2019