தண்ணீர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு கேட்ட என்சிபி பெண் தலைவரை காலால் எட்டி உதைத்த பாஜக எம்எல்ஏ-காணொளி வைரல்

oi-Vishnupriya R

அகமதாபாத்: குஜராத் மாநிலத்தில் கடும் தண்ணீர் பற்றாக்குறையை போக்கக் கோரி போராட்டம் நடத்திய தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் பெண் தலைவரை பாஜக எம்எல்ஏ பால்ராம் தவானி கடுமையாக தாக்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அகமதாபாத் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடும் வெப்பம் நிலவி வருவதால் வறட்சி ஏற்பட்டு தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கு நிரந்தர தீர்வு கோரியும் தண்ணீர் பிரச்சினையை தீர்க்கக் கோரியும் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் போராட்டம் நடைபெற்றது.

அப்போது எம்எல்ஏ தவானியிடம் மனு கொடுக்க நீத்து அவரது அலுவலகத்துக்கு சென்றார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த எம்எல்ஏ தவானி அந்த பெண்ணை அலுவலகத்திலிருந்து வெளியே தரதரவென இழுத்து வந்தார். பின்னர் அந்த பெண்ணை கடுமையாக தாக்கினார். அவருடன் இருந்த மற்றொரு நபரும் நீத்துவை அடித்தனர்.

#WATCH BJP’s Naroda MLA Balram Thawani kicks NCP leader (Kuber Nagar Ward) Nitu Tejwani when she went to his office to meet him over a local issue yesterday. Nitu Tejwani has registered a complaint against the MLA. #Gujarat pic.twitter.com/dNH2Fgo5Vw

— ANI (@ANI)

June 3, 2019