24 மணி நேரம் கடந்தாச்சு.. விமானப்படை விமானம் எங்கே.. களமிறங்கியது இஸ்ரோ

கவுகாத்தி: அசாமிலிருந்து 13 பேருடன் மாயமான விமானத்தை, இஸ்ரோ செயற்கைகோள்கள் உதவியோடு, தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

அசாம் மாநிலம், ஜோர்காட்டிலிருந்து, அருணாச்சல பிரதேச மாநிலத்திற்கு, இந்திய விமானப் படையின், ஏ.என் – 32 ரக விமானம், நேற்று மதியம் சுமார், 12.27 மணிக்கு, புறப்பட்டது.

இந்த விமானத்தில், 13 பேர் இருந்தனர். விமானம் புறப்பட்ட அரை மணி நேரத்திற்குள், கட்டுப்பாட்டு அறைக்கும், விமானத்துக்கும் இடையேயான தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது. இது குறித்த தகவல் உடனடியாக, விமானப் படை உயரதிகாரிகளுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.

#SearchAndRescue Ops: #IAF continues extensive efforts to locate the missing #AN32. P-8 I of #IndianNavy, satellites like RISAT and aircraft equipped with multiple sensors have joined the concerted efforts to locate the missing aircraft. (1/2)

