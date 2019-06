பிரதமர் மோடிக்கு மாலத்தீவு அரசின் நிஷான் இஸ்ஸுதீன் விருது

பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு வெளிநாட்டினருக்கு அளிக்கப்படும் மிக உயரிய ‘நிஷான் இஸ்ஸுதீன்’ விருது வழங்கி கவுரவிக்க மாலத்தீவு அரசு தீர்மானித்துள்ளது.

மாலே:

இந்தியாவின் பிரதமராக தொடர்ந்து இரண்டாவது முறை பதவியேற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருநாள் அரசு முறை பயணமாக இன்று மாலத்தீவு நாட்டுக்கு புறப்பட்டு சென்றார்.

கேரள மாநிலம், குருவாயூரில் இருந்து மாலத்தீவுக்கு அவர் புறப்பட்டு சென்ற நிலையில் வெளிநாட்டினருக்கு அளிக்கப்படும் மிக உயரிய ‘நிஷான் இஸ்ஸுதீன்’ விருதை பிரதமர் மோடிக்கு வழங்கி கவுரவிக்க மாலத்தீவு அரசு தீர்மானித்துள்ளது.

இதுதொடர்பான அறிவிப்பை தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் இன்று வெளியிட்டுள்ள மாலத்தீவு வெளியுறவுத்துறை மந்திரி அப்துல்லா ஷாஹித், ‘மாலத்தீவு அரசால் வெளிநாட்டினருக்கு அளிக்கப்படும் மிக உயரிய ‘நிஷான் இஸ்ஸுதீன்’ (The Most Honourable Order of the Distinguished Rule of Nishan Izzuddeen) விருது வழங்கி கவுரவிக்க மாலத்தீவு அதிபர் இப்ராகிம் முஹம்மது சோலிஹ் தீர்மானித்துள்ளார்’ என குறிப்பிட்டுள்ளார்.