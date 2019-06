பிரதமர் மோடிக்கு கௌரவம்… மாலத்தீவின் உயரிய நிஸான் இசுதீன் விருது வழங்கப்பட்டது

oi-Arivalagan ST

Modi in Maldives | மாலத்தீவில் பிரதமர் மோடிக்கு உற்சாக வரவேற்பு

மாலே: பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு மாலத்தீவின் உயரிய விருது வழங்கப்பட்டது வெளிநாட்டவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உயரிய விருதான நிஸான் இசுதீன் விருதை அந்நாட்டு அதிபர் இப்ராஹீம் சோலிஹ் வழங்கினார்.

அதே நேரம், மாலத்தீவில் கிரிக்கெட் மைதானம் அமைப்பதற்கு உதவுமாறு மாலத்தீவின் அதிபர் இப்ராஹீம் சோலிஹ் கோரிக்கை வைத்திருந்த நிலையில், இந்திய அணி வீரர்கள் கையெழுத்திட்டு தந்த பேட்டை மாலத்தீவு அதிபர் இப்ராகிமிற்கு பரிசளித்தார் பிரதமர் மோடி. மேலும், மாலத்தீவின் கிரிக்கெட் வீரர்கள் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கவும் இந்தியா உதவ உள்ளது.

முன்னதாக, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மாலத்தீவு செல்லும் வழியில், இன்று கேரளா வருகை தந்தார். அங்குள்ள குருவாயூர் கோயிலில் பிரதமர் மோடி சாமி பார்வை செய்தார். எடைக்கு எடை தாமரை மலர்களை துலா பாரமாக தந்து வேண்டுதலை நிறைவேற்றினார்.

பின்னர், பாஜக கூட்டத்தில் அவர் கலந்து கொண்டு பேசினார். இதைத்தொடர்ந்து, அவர் முதல் வெளிநாட்டுப் பயணமாக விமானம் மூலமாக மாலத்தீவு புறப்பட்டு சென்றார். இந்நிலையில், பிரதமர் மோடிக்கு மாலத்தீவு அரசின் உயரிய நிஷான் விருது வழங்கப்பட உள்ளதாக அந்நாட்டு வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் அப்துல்லா ஷாஹீத் டிவிட்டரில் தெரிவித்திருந்தார்.

#WATCH President of Maldives, Ibrahim Mohamed Solih confers upon PM Narendra Modi, Maldives’ highest honour accorded to foreign dignitaries, ‘The Most Honourable Order of the Distinguished Rule of Nishan Izzuddeen’. pic.twitter.com/dzl79XZXzN

— ANI (@ANI)

June 8, 2019