ஆங்கிலதொலைக்காட்சிசேனலில் இந்தியில் பேசுவீங்களோ? வங்க மொழியில் பேசி தெறிக்கவிட்ட கார்கா சட்டர்ஜி!

கொல்கத்தா: ஆங்கிலதொலைக்காட்சிசேனலில் இந்தியில் விவாதித்துக் கொண்டிருந்தவர்களை வங்க மொழியில் பேசி அலறவிட்டார் மேற்கு வங்கத்தின் பேராசிரியர் கார்கா சட்டர்ஜி. அவரை இந்தி பேசாத மாநிலங்களைச் சேர்ந்த இணையப் பயனாளர்கள் சமூக வலைதளங்களில் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

மத்திய பாஜக அரசின் இந்தி திணிப்பு விவகாரமானது, இந்தி பேசாத மாநிலங்களில் பெரும் கொந்தளிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. சி.என்.என். நியூஸ் 18 ஆங்கிலதொலைக்காட்சிசேனலில் விவாதம் ஒன்றில் பூதாகரமாக வெடித்து சமூக வலைதளங்களில் ஹாட் டாபிக்காக மாறி உள்ளது.

அதில், மேற்கு வங்க மாநில அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் இடையேயான மோதல் குறித்து விவாதம் நடந்தது. இவ்விவாதத்தின் போது நெறியாளரும் கருத்து தெரிவிக்க வந்தவரும் இந்தி மொழியில் உரையாடிக் கொண்டிருந்தனர்.

இதனால் எரிச்சலடைந்த மேற்கு வங்க பேராசிரியர் கார்கா சட்டர்ஜி, வங்க மொழியில் பேச தொடங்கினர். உடனே அந்ததொலைக்காட்சிசேனலின் நெறியாளர், கார்கா சட்டர்ஜி பேசியதை தடுக்க முயற்சித்தார்.

This @CNNnews18 is registered as an English channel. Today at 10 am show, anchor @shreyadhoundial & BJP spokesperson spoke almost continuously in Hindi. When I responded in my mother tongue, I was heckled, interrupted & ultimately muted. NonHindi brothers, do note this incident.

