கார் பார்க்கிங்கில் ‘டாபி’ நடமாட்டமா? – காணொளி படுவைரல்

வாஷிங்டன்:

ஹேரி பார்ட்டர் என்பது பிரிட்டன் எழுத்தாளரான ஜே.கே.ரவ்லிங் என்பவரால் எழுதப்பட்டது. இதனை பின்னர் பல்வேறு பாகங்களாக ஹாலிவுட் திரைப்படமாக எடுக்கப்பட்டது.

இதில் வரும் அனைத்து கதாபாத்திரங்களுமே உலகம் முழுவதும் உள்ள சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை அனைவரையும் ஈர்க்க கூடியதாகும். இதில் ஏலியன் போன்ற உருவ அமைப்பைக் கொண்ட ‘டாபி’ எனப்படும் கதாபாத்திரம் வெகுவாக கவர்ந்தது.

இந்த ‘டாபி’ கதாபாத்திரம் உண்மையாகவே உள்ளதா? எனும் சந்தேகத்தை எழுப்பும் அளவிற்கு அமெரிக்காவில் ஓர் சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. அமெரிக்காவைச் சேர்ந்தவர் விவின் கோம்ஸ். இவர் தனது முகநூல் பக்கத்தில் வீட்டின் கண்காணிப்பு தொலைக்காட்சி காட்சி ஒன்றை சமீபத்தில் பதிவிட்டிருந்தார்.

a lady posted this and said she saw this on her home camera this morning. what y’all think this is ? pic.twitter.com/L98wckn6bO

— jey bee . 👑 (@jadynbee_)

June 7, 2019