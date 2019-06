ஜெய்ப்பூர் விமான நிலையத்தில் திக்.. திக் .. டயர் வெடித்த நிலையிலும் பத்திரமாக தரையிறங்கிய விமானம்

oi-Neelakandan S

ஜெய்ப்பூர்: துபாயிலிருந்து ஜெய்ப்பூர் வந்த விமானம் ஒன்றின் டயர் வெடித்த நிலையிலும், பத்திரமாக தரையிறக்கப்பட்ட சம்பவத்தால் சிறிது நேரம் பெரும் பதற்றம் ஏற்பட்டது.

நாட்டில் விமான சேவை வழங்கும் பிரபல நிறுவனங்களில் ஒன்று ஸ்பைஸ் ஜெட். இந்நிறுவனம் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு, இந்தியாவிலிருந்து விமான சேவையை வழங்கி வருகிறது. இந்நிலையில் ஸ்பைஸ் ஜெட் நிறுவனத்தின் எஸ்.ஜி. 58 என்ற விமானமானது, துபாய் மற்றும் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் ஜெய்ப்பூர் நகரங்களுக்கிடையே விமான சேவயை வழங்கி வருகிறது.

இன்று காலை ஸ்பைஸ் ஜெட் நிறுவனத்தின் எஸ்.ஜி. 58 விமானமானது, துபாயிலிருந்து புறப்பட்டு ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் ஜெய்ப்பூருக்கு வந்தது. குறிப்பிட்ட ஸ்பைஸ் ஜெட் விமானத்தில் 189 பயணிகள் பயணித்துள்ளனர். இந்த விமானம் ஜெய்ப்பூரில் காலை 9 மணியளவில் தரையிறங்க முற்பட்டது.

அப்போது ஜெய்ப்பூரில் உள்ள விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அறையானது, விமானத்தின் டயர் வெடித்திருப்பதாக பைலட்டுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தது.

Rajasthan: Emergency landing of SpiceJet Dubai-Jaipur SG 58 flight with 189 passengers took place at Jaipur airport at 9:03 am today after one of the tires of the aircraft burst. Passengers safely evacuated. pic.twitter.com/H7WE9Yxroy

— ANI (@ANI)

June 12, 2019