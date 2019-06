மே.வங்கத்தில் மருத்துவர்கள் போராட்டம் தீவிரம்- 16 பேர் கூண்டோடு ராஜினாமா!

oi-Mathivanan Maran

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க அரசுக்கு எதிரான மருத்துவர்கள் போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது. ஆர்ஜி கர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவர்கள் 16 பேர் பணியை ராஜினாமா செய்வதாக அறிவித்துள்ளதால் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

கொல்கத்தா என்.ஆர்.எஸ். மருத்துவமனையில் பயிற்சி மருத்துவரை நோயாளியின் உறவினர் தாக்கினார். இதையடுத்து பாதுகாப்பு கோரி மருத்துவர்கள் போராட்டத்தில் குதித்தனர்.

இந்தப் போராட்டத்தை மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி அரசியலாகப் பார்த்தார். பாஜகவின் தூண்டுதலின் பேரில்தான் இப்போராட்டம் நடத்தப்படுவதாக குற்றம்சாட்டினார்.

West Bengal: 16 doctors of the RG Kar Medical College & Hospital, Kolkata submit their resignation stating, “In response to prevailing situation as we are unable to provide service, we would like to resign from our duty,” pic.twitter.com/a3eVzs6ZLG

— ANI (@ANI)

June 14, 2019