ஆர்ஜேடி தலைவர் தேஜஸ்வியை கண்டுபிடித்து தந்தால் ரூ5,100 பரிசு… ஒட்டியாச்சு விளம்பர ஒட்டி!

oi-Mathivanan Maran

முசாஃபர்நகர்: ராஷ்டிரிய ஜனதா தள் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவை கண்டுபிடித்தால் ரூ5,100 பரிசு வழங்கப்படும் என அக்கட்சித் தொண்டர்களே விளம்பர ஒட்டி ஒட்டியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

லோக்சபா தேர்தலில் ராஷ்டிரிய ஜனதா தள் படுதோல்வி அடைந்தது. தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானது முதல் இன்றுவரை அக்கட்சித் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவை யாரும் பார்க்க முடியவில்லை.

அவர் டெல்லியில் பதுங்கி இருப்பதாக கூறப்பட்டது. ஆனாலும் தலைமறைவு வாழ்க்கைக்கு அவர் முற்றுப்புள்ளி வைக்கவில்லை.

Bihar: Poster announcing a reward of Rs 5100 for the person who finds Tejashwi Yadav, seen in Muzaffarpur. pic.twitter.com/1gO6CUc5J6

— ANI (@ANI)

June 21, 2019