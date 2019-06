ஒடிசாவில் சமலேஷ்வரி எக்ஸ்பிரஸ் தொடர் வண்டிதடம் புரண்டு விபத்து… 3 பேர் உயிரிழப்பு

oi-Alagesan

புவனேஷ்வர்: ஒடிசா மாநிலத்தில் தொடர் வண்டிகவிழ்ந்த விபத்தில் ஊழியர்கள் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர்.

மேற்கு வங்க மாநிலம் ஹவுராவில் இருந்து ஒடிசா மாநிலம் ஜகதால்பூருக்கு செல்லும் சமலேஷ்வரி எக்ஸ்பிரஸ் தொடர் வண்டிகெவுட்குடா என்ற இடத்தின் அருகே சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது எதிர்பாராதவிதமாக தொடர் வண்டிஎன்ஜின் தடம் புரண்டு கவிழ்ந்து, தீப்பற்றி எரிந்தது.

என்ஜின் பெட்டியை அடுத்து இருந்த சரக்கு பெட்டி, மற்றும் இரண்டாம் வகுப்பு பயணிகள் பெட்டிகளும் தடம் புரண்டு கவிழ்ந்தன. இந்த விபத்தில் தொடர்வண்டித் துறை ஊழியர்கள் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர். இதையடுத்து உடனடியாக மீட்பு பணிகள் தொடங்கின.

விபத்தை தொடர்ந்து, அருகில் உள்ள சிங்காபூர்ரோடு மற்றும் கெவுட்குடா தொடர் வண்டிநிலைய அதிகாரிகளை பணி இடைநீக்கம் செய்து தொடர்வண்டித் துறை துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. விபத்து குறித்த விரிவான விசாரணைக்கும் தொடர்வண்டித் துறை துறை ஆணையிட்டுள்ளது.

இந்த விபத்து குறித்து கிழக்கு கடற்கரை தொடர்வண்டித் துறை செய்தித் தொடர்பாளர் ஜே.பி. மிஸ்ரா கூறியதாவது, உயிரிழந்தவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். சாகர் (மூத்த பொறியாளர்) எலக்ட்ரிக்கல், கௌரி நாயுடு (மின் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்) மற்றும் சுரேஷ் (பராமரிப்பு கோபுரத்தின் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்) ஆவர்.

