உ.பி. சிறையில் நாட்டுத் துப்பாக்கியுடன் கைதிகள் கெத்து.. மது விருந்தும்தான்.. மிகுதியாக பகிரப்பட்ட காணொளி

oi-Vishnupriya R

உன்னவ்: உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உன்னவ் பகுதியில் உள்ள சிறைச்சாலையில் இரு கைதிகள் கையில் நாட்டுத் துப்பாக்கியுடன் உலா வரும் காட்சிகள் அடங்கிய வீடியோ தற்போது மிகுதியாக பகிரப்பட்டுி வருகிறது.

உன்னவ் பகுதியில் உள்ள சிறைச்சாலையில் அமிரீஷ் மற்றும் கவுரவ் பிரதாப் சிங் ஆகியோர் கொலை, கொள்ளை வழக்குகளுக்காக கைதிகளாக உள்ளனர். இந்த நிலையில் இவர்கள் இருவரும் நாட்டுத் துப்பாக்கிகளுடன் சிறையில் உலவும் காட்சிகள் வீடியோவாக வந்தது.

இது காண்போரை அதிர்ச்சி அடைய வைத்தது. இது மட்டுமல்லாமல் கைதிகள் மதுவிருந்து கொண்டாட்டத்தை நடத்தியுள்ளதும் தெரியவந்துள்ளது. இதுகுறித்து காவல் துறை கண்காணிப்பாளர் கவனத்துக்கு சென்றது.

Inmates at the Unnao jail seen in a viral video brandishing weapons and drinking liquor at the jail. AK Singh, Jail Superintendent (Picture 4) says, “A report on the incident has been sent to higher officials, strict action will be taken within 1-2 days,” (26.6.19) pic.twitter.com/2FpGVN1PyQ

— ANI UP (@ANINewsUP)

June 27, 2019