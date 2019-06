தீவிரவாதிகள் தாக்குதலில் பலியான அதிகாரி.. குடும்பத்தினருக்கு நேரில் சென்று அமித் ஷா ஆறுதல்

oi-Neelakandan S

ஸ்ரீநகர்: மத்திய உள்துறை அமைச்சரான அமித் ஷா அரசு முறை பயணமாக ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு சென்றுள்ளார். இரு நாட்கள் பயணமாக ஜம்முவிற்கு சென்றுள்ள அவர், மாநிலத்தில் நிலவி வரும் பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.

பாஜக தேசிய தலைவரான அமித் ஷா கடந்த மாதம் மத்திய உள்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றார். மத்திய உள்துறை அமைச்சரான பின்னர் முதல் அரசு முறை பயணமாக அவர் நேற்று ஜம்மு காஷ்மீர் சென்றார்.

காஷ்மீருக்கு சென்ற அமித்ஷாவிற்கு அம்மாநில ஆளுநர் சத்யபால் மாலிக், அவரது ஆலோசகர்கள் மற்றும் உயரதிகாரிகள் விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பளித்தனர்.

ஜம்மு காஷ்மீரில் பாதுகாப்பு சூழல் குறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த பயணத்தின் ஒருகட்டமாக, அமர்நாத் யாத்திரை செல்லும் யாத்திரிகர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் அதற்கான முன்னேற்பாடுகள் குறித்து ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

பின்னர் அனந்த்னாக் பகுதியில் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் கடந்த ஜூன் 12-ம் தேதி உயிரிழந்த காவல்துறை அதிகாரி அர்ஷத் அகமது கான் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் அமித் ஷா.

பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுக்கு இடையில், அமித் ஷா பால்கார்டன் பகுதியில் வசித்து வரும் அர்ஷத் அகமது கான் குடும்பத்தை சந்தித்தார்.

Visited the home of inspector Arshad Khan, SHO Anantnag in Srinagar, who was martyred in a terror attack & offered my condolences to the bereaved family.

His sacrifice for the security of our nation has saved many lives. Entire nation is proud of Arshad Khan‘s valour & courage. pic.twitter.com/eByqlVubo6

— Amit Shah (@AmitShah)

June 27, 2019