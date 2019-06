ஜப்பானில் சவுதி இளவரசருடன் மோடி சந்திப்பு.. கை குலுக்கி உற்சாகம்.. இரு தரப்பு உறவு பற்றி பேச்சு

oi-Veerakumar

டோக்கியோ: ஜி20 உச்சிமாநாட்டிற்காக ஜப்பான் சென்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி, சவுதி, முடி இளவரசர் முகமது பின் சல்மானை சந்தித்து, இரு நாடுகள் நடுவேயான பல தரப்பு விவகாரங்கள் குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தினார்.

ஜி20 நாடுகளின் உச்சி மாநாடு, ஜப்பான் நாட்டின், ஒசாகா நகரில் தொடங்கி நடந்து வருகிறது. இதில் பங்கேற்க நேற்று அதிகாலை ஒசாகா சென்றடைந்தார் பிரதமர் மோடி. ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சோ அபியை நேற்று அவர் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.

இதையடுத்து இன்று காலை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப்புடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருந்தார் மோடி. அடுத்ததாக சவுதி முடி இளவரசர் முகமது பின் சல்மானை சந்தித்து அவர் இரு தரப்பு உறவு தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

