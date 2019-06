சத்திஸ்கர் மாநில கட்சி தலைவர் பதவியை பறித்த காங்.,.. கண்ணீர் விட்டு அழுத முதல்வர் பூபேஷ் பாஹல்

oi-Neelakandan S

ராய்ப்பூர்: சத்திஸ்கர் மாநிலம் ராய்ப்பூரில் நடந்த காங்கிரஸ் கட்சியின் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அம்மாநில முதல்வர் பூபேஷ் பாஹல், திடீரென கண்ணீர் விட்டு அழுதது உருக்கமாக இருந்தது.

சத்திஸ்கர் மாநில முதல்வரான பூபேஷ் பாஹல் தான் அம்மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராகவும் பதவி வகித்து வந்தார். நடைபெற்று முடிந்த மக்களவை தேர்தலில், சத்திஸ்கர் மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி படுதோல்வியை சந்தித்தது. இதனையடுத்து மாநில காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் பதவியை, டெல்லி காங்கிரஸ் மேலிடம் பூபேஷ் பாஹலிடமிருந்து பறித்து கொண்டது.

கடந்த ஆண்டு அம்மாநிலத்தில் நடைபெற்ற பேரவை தேர்தலில், திடீர் எழுச்சி கண்ட காங்கிரஸ் மூன்று முறை ஆட்சியில் இருந்த பாஜகவை வீழ்த்தி ஆட்சியை கைப்பற்றியது. இந்த அபார வெற்றிக்கு காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்த பூபேஷ் பாஹல் தான் காரணம் என்று நினைத்த காங்கிரஸ், அவரை மாநில முதல்வராக்கி அழகு பார்த்தது.

ஆனால் சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்த மக்களவை தேர்தல் முடிவுகள், பூபேஷ் பாஹல் மீதான பார்வையை அப்படியே தலைகீழாக புரட்டி போட்டுவிட்டது. இதனையடுத்து பூபேஷ் பாஹலிடம் இருந்த காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் பறிக்கப்பட்டு, மோஹன் மர்காமிடம் அளித்தது காங்கிரஸ் மேலிடம்.

இந்நிலையில் அம்மாநில காங்கிரஸ் கட்சி குழுயின் தலைவராக இருந்த முதல்வர் பாஹல், கட்சி பொறுப்புகளை புதிய காங்கிரஸ் தலைவரான மோஹன் மர்காமிடம் ஒப்படைக்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசினார். அப்போது தனக்கு உறுதுணையாக இருந்த கட்சி நிர்வாகிகளை பாராட்டி பேசிய போது கண்கலங்கி அழுதார். பூபேஷ் பாஹல் மைக்கின் முன் கண்ணீர் சிந்தியதை பார்த்த தொண்டர்களும் சற்று நேரம் சோகமடைந்தனர்.

#WATCH Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel who was also the Congress President of the party’s state unit, tears up remembering the contribution of members, at an event passing the post to Mohan Markam in Raipur. (June 29) pic.twitter.com/O70Uuchu8P

— ANI (@ANI)

June 29, 2019