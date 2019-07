45 பேருடன் பயணித்த பஸ்.. திடீரென பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்து.. 25 பேர் பலியான சோகம்

oi-Veerakumar

ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு-காஷ்மீரில் பள்ளத்தில் பஸ் கவிழ்ந்து 25 பேர் பலியான அதிர்ச்சி சம்பவம் இன்று காலை நடந்துள்ளது.

காஷ்மீரின் கிஷ்த்வார் மாவட்டத்தில் இந்த கோர விபத்து இன்று காலை 7:30 மணியளவில் நடந்துள்ளது. கேஷ்வானில் இருந்து கிஷ்த்வாருக்குச் சென்று கொண்டிருந்த சின்ன (மினி) பஸ் ஒன்று, கட்டுப்பாட்டை இழந்து பள்ளத்தாக்கில் கவிழ்ந்துள்ளது.

இதில் சம்பவ இடத்திலேயே, 25 பேர் கொல்லப்பட்டனர் மற்றும் 7 பேர் காயமடைந்தனர். பேருந்தில் சுமார் 45 பேர் பயணித்துக் கொண்டிருந்தனர்.

எனவே, எஞ்சியவர்கள் காயத்தோடு தப்பியுள்ளனர்.

இதுவரை 20 பயணிகளின் சடலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக ஜம்மு, ஐ.ஜி.பி, எம் கே சின்ஹா, பி.டி.ஐ. செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்துள்ளது, என்றார்.

ஜம்மு-காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர்களான மெஹபூபா முப்தி மற்றும் உமர் அப்துல்லா ஆகியோர் இந்த விபத்தில் மரணமடைந்தவர்களுக்கு, இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

Terrible news coming in about the high death toll in a bus accident in Kishtwar. Condolences to the families of the deceased & prayers for the swift recovery of the injured.

July 1, 2019