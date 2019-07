முஸ்லிம் பெண்களை தெருவில் கற்பழித்து தூக்கிலிடுங்கள்.. பாஜக பெண் தலைவர் அசிங்க பேச்சு.. பணியிடைநீக்கம்!

oi-Hemavandhana

லக்னோ: “முஸ்லிம் பெண்களை தெருவில் நிற்க வைத்து அவர்களை கற்பழித்து, அதற்கு பிறகு தூக்கில் தொங்கவிட வேண்டும், அப்போதுதான் இந்த முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு முடிவு கட்ட முடியும்” என்று கொஞ்சமும் ஈவிரக்கமில்லாமல் பேசிய பாஜக பெண் தலைவரை அக்கட்சி அதிரடியாக நீக்கி உள்ளது.

உத்தரப்பிரதேசத்திதன் ராம்கோலா நகர பாஜக மகளிரணியின் தலைவர் சுனிதா சிங் கவுர். இவர் போன மாசம் தனது பேஸ்புக்கில் ஒரு பதிவு போட்டிருந்தார்.

அதில், “முஸ்லீம்களுக்கு ஒரே ஒரு முடிவு மட்டுமே உள்ளது. இந்து சகோதரர்கள் 10 பேர் கொண்ட குழுவை உருவாக்கி, முஸ்லிம் தாய்மார்கள் மற்றும் பெண்களை தெருவில் வைத்து கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய வேண்டும்.

பின்னர், அவர்களை மற்றவர்கள் பார்க்கும் விதமாக தூக்கில் தொங்கவிட வேண்டும்” என்று பதிவிட்டிருந்தார். அதுவும் இந்தி மொழியில்தான் இந்த பதிவனை போட்டிருந்தார். இந்தியாவை பாதுகாக்க இப்படிதான் செய்ய வேண்டும் என்றும் சுனிதா தெரிவித்திருந்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியதுடன், பலதரப்பிலும் அதிர்ச்சியையும் உண்டாக்கியது. இவரது இந்த பதிவு இணையத்தில் அதிகமாக பகிர்வு செய்யப்பட்டு, மிகுதியாக பகிரப்பட்டது.

@BJP4India‘s Ramkola MahilaMorcha Prez #SunitaGowd calls upon #Hindu brothers & exhorts them to form a group of 10-20 other Hindu brothers & barge into every #Muslim home to rape their mothers & sisters. #Shame on all those who are misusing power to promote this vulgar ideology. pic.twitter.com/kWnP43orFJ

