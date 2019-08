சொமாட்டோ நிறுவனத்துக்கு ஆதரவளித்த ப.சிதம்பரம்

ஜாபல்பூர்:

மத்திய பிரதேசம் மாநிலத்தின் ஜாபல்பூர் பகுதியில் சொமாட்டோ நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர் ஒருவர், உணவை ரத்து செய்துள்ளார். இந்த உணவை வாங்கியவர் ஒரு இந்து.

எனவே, வாங்கிய உணவை இந்து அல்லாத ஒருவர் எடுத்து வந்து டெலிவரி செய்வார் என்பதால், அதனை ரத்து செய்துள்ளார். மேலும் இது குறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில், ‘தற்போதுதான் சொமாட்டோவில் வாங்கிய உணவை ரத்து செய்தேன்.

எனது உணவிற்கு இந்து அல்லாத ஒருவரை டெலிவரி பாயாக அனுப்பியுள்ளனர். வேறு ஒருவரை மாற்ற முடியாது என்றும் கூறினர். மேலும் டெலிவரிக்கான பணத்தை திருப்பிக் கொடுக்க முடியாது என கூறினர். எனவே, எனது ஆர்டரை ரத்து செய்து, அந்த பணம் எனக்கு தேவையில்லை என கூறிவிட்டேன்’ என பதிவிட்டிருந்தார்.

இதற்கு பதிலடி கொடுத்த சொமாட்டோ இந்தியா நிறுவனம் அவர் வெளியிட்ட பதிவை, தன் அதிகாரப்பூர்வ டுவிட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்து, ஒரே வரியில், ‘உணவுக்கு மதமில்லை’ என குறிப்பிட்டிருந்தது.

I have not ordered food so far, but I think I will do so now from Zomato.

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN)

July 31, 2019