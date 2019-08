ஹாங்காங் போராட்டகாரர்களை எச்சரிக்கும் விதமாக காணொளி வெளியிட்ட சீன ராணுவம்

ஹாங்காங்:

இங்கிலாந்தின் காலனி ஆதிக்கத்தில் இருந்து வந்த ஹாங்காங் 1997-ம் ஆண்டு, சீனாவின் சிறப்பு நிர்வாக பகுதிகளில் ஒன்றாக மாறியது. சீனாவின் நேரடிக்கட்டுப்பாட்டில் இருந்தாலும், ஹாங்காங் நாட்டுக்கென தனி சட்டம், அரசியலமைப்பு எல்லாம் உள்ளன.

இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட 20 நாடுகளுடன் கைதிகள் பரிமாற்றத்துக்கு ஒப்பந்தம் செய்துகொண்ட ஹாங்காங், சீனாவுடன் மட்டும் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளவில்லை.

பல ஆண்டுகளாக நடந்து பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு, ஹாங்காங்கில் குற்றவியல் வழக்குகளில் சிக்குகிறவர்களை சீனாவுக்கு நாடு கடத்தி, வழக்கு விசாரணையை சந்திக்க வைக்க ஏதுவாக கைதிகள் பரிமாற்ற சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டுவர ஹாங்காங் நிர்வாகம் முடிவு செய்தது.

இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஹாங்காங் எதிர்க்கட்சியினரும், பொதுமக்களும் போராட்டத்தில் குதித்தனர். லட்சக்கணக்கான மக்கள் வீதிகளில் ஒன்று திரண்டு போராட்டம் நடத்தியதால் ஹாங்காங் ஸ்தம்பித்தது.

மக்களின் தொடர் போராட்டத்துக்கு ஹாங்காங் நிர்வாகம் அடிபணிந்தது. கைதிகளை சீனாவுக்கு நாடு கடத்தும் சட்ட திருத்த மசோதா நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதாக ஹாங்காங் நிர்வாக தலைவர் கேரி லேம் கடந்த மாதம் அறிவித்தார்.

ஆனால் சட்ட திருத்த மசோதாவை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி மக்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அவர்களை தடுக்கும் நடவடிக்கையில் உள்ளூர் காவல் துறையினர் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். மேலும், சீனாவின் இராணுவத்தின் ஒரு பிரிவும் ஹாங்காங்கிற்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனால் சீன ராணுவத்தினர் போராட்டக்காரர்களை ஒடுக்கும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையிலும் தற்போதுவரை ஈடுபடவில்லை.

இந்நிலையில், போராட்டகாரர்களுக்கு எச்சரிக்கைவிடும் வகையில் சீன ராணுவம் கலவரத்தில் ஈடுபடுபவர்களை ஒடுக்குதல், மற்றும் துப்பாக்கிச்சூடு பயிற்சியில் ஈடுபடுவது போன்ற ஒத்திகை காணொளி வெளியீட்டுள்ளது. நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்வது ராணுவத்தின் கடமை என குறிப்பிட்டுள்ளது. மேலும், போராட்டகாரர்களை எச்சரிக்கும் வாசகமாக “ எல்லா விழைவுகளுக்கும் நீங்கள் தான் பொறுப்பு” என்கிற வாசமும் அந்த காணொளியில் இடம்பெற்றுள்ளது.

சீன ராணுவம் வெளீயிட்ட இந்த காணொளிவால் ஹாங்காங் முழுவதும் பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவுகிறது.

PLA #HongKong garrison shows its commitment to safeguarding the country’s sovereignty and security, as well as Hong Kong’s prosperity and stability through a video released on Wednesday. pic.twitter.com/GlOI9K56Yw

— China News 中国新闻网 (@Echinanews)

August 1, 2019