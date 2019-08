அரசியல் சாசனத்தை கிழித்த பிடிபி எம்பிக்கள்.. சட்டையை கிழித்து கூச்சல்.. பகீர்!

Article 370 Removed | நீக்கப்பட்டது சட்டப்பிரிவு 370..காஷ்மீரில் இனி என்ன நடக்கும் தெரியுமா?-காணொளி

ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு உரிமைகளை வழங்கக் கூடிய அரசியல் சாசனத்தின் 370 பிரிவை நீக்குவதற்கு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. ஜம்மு காஷ்மீர் மக்கள் ஜனநாயக கட்சி எம்பிக்கள் சேர்ந்து ராஜ்யசபாவில் அரசியல் சாசனத்தை கிழித்தது பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு உரிமைகளை வழங்கக் கூடிய அரசியல் சாசனத்தின் 370 பிரிவை நீக்குவதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. இதனால் காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த சிறப்பு அதிகாரம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல் மத்திய பாஜக அரசு ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தை, ஜம்மு காஷ்மீர், லடாக் என்று இராண்டாக பிரிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ராஜ்யசபாவில் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் பொதுவாக மசோதா தாக்கல் செய்யும் முன் அதுகுறித்த காப்பி ஒன்று எம்பிக்களுக்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பாக கொடுக்கப்படும். ஆனால் அமித் ஷா இன்று தாக்கல் செய்த இரண்டு மசோதாக்கள் குறித்து எம்பிக்களுக்கு எந்த தகவலும் அளிக்கப்படவில்லை. அதேபோல் இந்த மசோதா மீதான விவாதம் நடத்தவும் வெறும் 1 மணி நேரம்தான் மக்களுக்கு அளிக்கப்பட்டது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

PDP’s RS MPs Nazir Ahmad Laway&MM Fayaz protest in Parliament premises after resolution revoking Article 370 from J&K moved by HM in Rajya Sabha; The 2 PDP MPs were asked to go out of the House after they attempted to tear the constitution. MM Fayaz also tore his kurta in protest pic.twitter.com/BtalUZMNCo

August 5, 2019