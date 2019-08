கேட்டாரே பாருங்க ஒரு கேள்வி! சந்தைக்கு விசிட் செய்த அஜித் தோவலை ஸ்டன்னாக்கிய காஷ்மீர் ஆட்டு வியாபாரி

ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில், அம்மாநிலத்தில் முகாமிட்டுள்ளார் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர், அஜித் தோவல். இன்று அவர், தீவிரவாதிகள் தாக்கம் அதிகம் உள்ள அனந்த்நாக் நகரை சென்றடைந்தார். இங்கே அவர் உள்ளூர் மக்களை சந்தித்து உரையாடினார்.

பக்ரித் பண்டிகை நாளை மறுநாள் கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி, அங்கு செம்மறியாடு சந்தையில் விற்பனை சூடு பிடித்துள்ளது. செம்மறியாடு சந்தைக்கு தோவல் திடீரென விசிட் அடித்தார்.

ஆடு விற்பனையாளர்களை சந்தித்து, ஆடு என்ன விலை என்று கேட்டார். பதிலுக்கு வியாபாரி ரூ.10,000 என்று பதில் சொன்னார். இது எவ்வளவு எடை கொண்டது என தோவல் பதிலுக்கு கேட்க, 35-36 கிலோ இருக்கும் என்று, அந்த வியாபாரி பதில் கூறினார்.

அஜித் தோவல் யார் என்பது ஆட்டு வியாபாரிக்கு தெரியவில்லை என்பது காணொளியை பார்க்கும்போது தெரிகிறது. “இந்த ஆடுகள், லடாக்கின் கார்கில் பகுதியிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. திராஸ் எங்கே இருக்கு என்று உங்களுக்கு தெரியுமா?” என்று அந்த வியாபாரி தோவலை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறார்.

இதற்கு தோவல் பதில் அளிக்க எத்தனிக்கும் முன்பாக, ஆனந்த்நாக் துணை கமிஷனர், காலித் ஜனாகீர், முந்திக் கொண்டு, இவர், தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் என்று பதில் அளித்தார். இதையடுத்து புன்முறுவலுடன் ஆடு வியாபாரி தோளில் தட்டிக் கொடுத்த தோவல், அவரது கையை குலுக்கிவிட்டு அங்கேயிருந்து விடை பெற்றார்.

ANANTNAG: National Security Advisor Ajit Doval interacts with locals in Anantnag, an area which has been a hotbed of terrorist activities in the past. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/dUd7GPvS2W

