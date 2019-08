ஈரான் ஜிம்மில் இந்த தமிழ் பாடல்தான் மார்னிங் வொர்க் அவுட்… -காணொளி மிகுதியாக பகிரப்பட்டு

தெஹ்ரான்:

இந்தியாவின் பிரபல தொழிலதிபர் ஆனந்த் மகேந்திரா, தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தொடர்ந்து ஆக்டீவாக இருப்பவர். வித்தியாசமான காணொளிக்கள் பலவற்றை பகிர்ந்துள்ளார்.

அந்த வகையில் இன்று காலை, ஈரான் நாட்டில் உள்ள ஜிம் ஒன்றில் பிரபல தமிழ் பாட்டிற்கு ஆடியபடி வொர்க் அவுட் செய்யும் காணொளி ஒன்றினை பகிர்ந்துள்ளார்.

Are you serious? I love it. I’m going to make it my new morning routine. Going to get out of bed, put on some Tamil music & bounce out to meet the new day! @shivithukralhttps://t.co/JReqG0rmQE

— anand mahindra (@anandmahindra)

August 14, 2019