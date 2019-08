லே பகுதியில் முதல்முறையாக பறக்கவிடப்பட்ட தேசியக் கொடி.. நடனடம் ஆடி மகிழ்ந்த லடாக் எம்பி நம்ஜியால்!

ஸ்ரீநகர்: சுதந்திர தினவிழாவையொட்டி இன்று ஸ்ரீநகரில் முதல்முறையாக தேசியக் கொடி ஏற்றப்பட்டதால் மகிழ்ச்சி அடைந்த லடாக் எம்பி ஜம்யாங் செரிங் நம்ஜியால் பாரம்பரிய நடனம் ஆடினார்.

நாடு முழுவதும் 73ஆவது சுதந்திர தினம் இன்று கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. இதையொட்டி டெல்லியில் செங்கோட்டையில் இன்று காலை 7.30 மணிக்கு தேசியக் கொடியை ஏற்றினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி.

முப்படைகளின் அணிவகுப்பை ஏற்றுக் கொண்ட மோடி, ஜம்மு காஷ்மீருக்கான சட்டப்பிரிவு 370 நீக்கம் வல்லபாய் படேலின் கனவு ஆகும். அது தற்போது நனவாகிவிட்டது என்றார்.

இந்த நிலையில் காஷ்மீர், லடாக் பகுதியில் முதல்முறையாக சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்பட்டது. இத்தனை காலமாக சிறப்பு அந்தஸ்தால் காஷ்மீருக்கென தனிக் கொடி இருந்தது. ஆனால் தற்போது சிறப்பு அந்தஸ்து நீக்கப்பட்டு விட்டதால் இன்று தேசியக் கொடி ஏற்றப்பட்டது.

#WATCH BJP MP from Ladakh, Jamyang Tsering Namgyal (in front) dances while celebrating 73rd #IndiaIndependenceDay, in Leh. pic.twitter.com/KkcNoarPPB

— ANI (@ANI)

August 15, 2019