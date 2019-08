ஆஹா மறுபடியும் கேரளாவா.. வந்திருச்சு புதுசா ஒன்னு.. தமிழ்நாட்லயும் செம்ம மழை வெயிட்டிங்.. வெதர்மேன்

TN Weather Update : சென்னையை நோக்கி கிளம்பிருச்சு சிவப்பு தக்காளிகள்- காணொளி

சென்னை: புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி உள்ளதால் அடுத்த 7 நாளைக்கு அடைமழை (கனமழை) உள்ளதாக தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தனது பேஸ்புக் பக்கத்தில் மழை குறித்து இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

“புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி உள்ளதால் கேரளாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் அடுத்த 7 நாள்களுக்கு அடைமழை (கனமழை) பெய்யும். ஆனால் ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் பெய்த மழையைப் போல் இருக்காது. எனவே மிகத்தீவிரமான அதீத அடைமழை (கனமழை) இருக்குமோ என்று பயப்படத் தேவையில்லை.

அதேநேரம் தமிழகத்தின் நிலவரம் குறித்த பார்த்தோமானால் வெப்பசலனத்தின் காரணமாக இன்றும் நாளையும் தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.

With formation of new low, the monsoon winds will get activated in Kerala side. There will be some isolated heavy rains in Kerala in the next 7 days not the ones like August 1st week rains. Hence, need not be feared off. https://t.co/cC7Fn8fyHa pic.twitter.com/XVaqPlz9uK

