நிலவை மேலும் நெருங்கியது சந்திரயான்- 2; 5வது முறையாக சுற்றுப் பாதை உயரம் மாற்றி அமைப்பு!

ஶ்ரீஹரிகோட்டா: நிலவை மிகவும் நெருங்கும் வகையில் சந்திரயான் 2 விண்கலத்தில் சுற்றுப் பாதை உயரம் 5-வது முறையாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

நிலவை ஆராய்வதற்காக இஸ்ரோவால் கடந்த ஜூலை 22-ல் சந்திரயான்-2 விண்கலம் விண்ணுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. முதலில் பூமியின் சுற்றுவட்டப்பாதையில் சந்திரயான் -2 விண்கலம் சுற்றி வந்தது.

இதையடுத்து கடந்த ஆகஸ்ட் 14-ல் பூமியின் சுற்று வட்டப்பாதையில் இருந்து நிலவை நோக்கிய பயணத்தை தொடங்கியது சந்திரயான். பின்னர் ஆகஸ்ட் 20-ல் நிலவின் சுற்றுவட்டப் பாதையில் பயணிக்க தொடங்கியது சந்திரயான்.

#ISRO

The final and fifth Lunar bound orbit maneuver for Chandrayaan-2 spacecraft was performed successfully today (September 01, 2019) at 1821 hrs IST.

For details please visit https://t.co/0gic3srJx3

— ISRO (@isro)

September 1, 2019