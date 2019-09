டெல்லியில் செயின் பறிப்பு கொள்ளையனை மடக்கி பிடித்து தர்ம அடி கொடுத்த தாய்-மகள்- மிகுதியாக பகிரப்பட்ட காணொளி

புதுடெல்லி:

டெல்லியின் மேற்கு பகுதியில் நங்லோய் என்ற நகரம் அமைந்துள்ளது. அங்குள்ள குறுகலான தெரு ஒன்றில் உள்ள சாலையில் தாய் மற்றும் மகள் என இரண்டு பெண்கள் சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது அந்த சாலையில்எந்திர இருசக்கரக்கலன் (பைக்)கில் தலைக்கவசம் அணிந்து வந்த மர்ம நபர்கள் 2 பேர் சாலையை கடக்க முயன்ற அந்த பெண்ணின் கழுத்தில் இருந்த செயினை பறித்துக்கொண்டு தப்பிச் செல்ல முயன்றனர்.

இதை சற்றும் எதிர்பாராத தாய் மற்றும் மகள்எந்திர இருசக்கரக்கலன் (பைக்)கில் தப்பிச்செல்ல முயன்ற கொள்ளையனின் கையை பிடித்து இழுத்தனர். மேலும், சாலை மிகவும் மோசமாக இருந்ததால் கொள்ளையர்களால் தங்களதுஎந்திர இருசக்கரக்கலன் (பைக்)கை வேகமாக இயக்க முடியாமல் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்தனர். அப்போது, அவ்வழியாக தேர் மற்றும்எந்திர இருசக்கரக்கலன் (பைக்)குகளில் பயணித்த சிலர் பெண்களுடன் இணைந்து கொள்ளையில் ஈடுபட்ட நபரை கையும் களவுமாக பிடித்து தர்ம அடி கொடுத்தனர்.

அங்கிருந்து தப்பிச்சென்ற ஒரு கொள்ளையனை பொதுமக்களில் சிலர் விரட்டிச்சென்றனர். இச்சம்பவம் சாலையின் அருகே உள்ள ஒரு வீட்டில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு ஒளிக்கருவி (கேமரா)வில் பதிவாகியுள்ளது.

இதையடுத்து பிடிபட்ட கொள்ளையனை பொதுமக்கள் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். இதுதொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த காவல் துறையினர் தப்பியோடிய மற்றொரு கொள்ளையனையும் கைது செய்தனர்.

#WATCH: Bike borne chain snatchers caught red-handed by a woman and her daughter in Nangloi, Delhi on August 30. The chain snatchers were later arrested by police. pic.twitter.com/vdLpztOKYw

— ANI (@ANI)

September 3, 2019