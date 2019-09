எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் ஆவான்.. இன்று ஆசிரியர் தினம்.. குடியரசுத் தலைவர், பிரதமர் வாழ்த்து

டெல்லி: இன்று ஆசிரியர் தினத்தையொட்டி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்டோர் வாழ்த்துச் செய்தி அனுப்பியுள்ளனர்.

மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் என்றே முன்னோர்கள் உறவுகளை வரிசைப்படுத்தியுள்ளனர். இதில் மாதா, பிதாவுக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் இருப்பது குருவாகும்.

அதாவது பாடம் கற்பிக்கும் ஆசிரியராவார். இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்த கடவுளே ஆசிரியருக்கு அடுத்த இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார். கடவுளை காட்டிலும் ஒரு படி மேலே போய் ஆசிரியரை கொண்டாட வேண்டும்.

அந்த வகையில் இன்று ஆசிரியர் தினம் (செப்டம்பர் 5) நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. முதல் துணை குடியரசுத் தலைவராகவும் 2-ஆவது குடியரசுத் தலைவராகவும் இருந்த சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணனின் பிறந்த நாள்தான் ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது.

On Teachers’ Day, I pay homage to Dr S. Radhakrishnan & extend greetings to all our teachers. They infuse the young minds with strong values & inspire them to be curious, to seek knowledge & to dream. Doing this, they contribute immensely towards nation building #PresidentKovind

— President of India (@rashtrapatibhvn)

September 5, 2019