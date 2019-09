உதவியாளர் கன்னத்தில் அறைந்த விவகாரம் குறித்து சித்தராமையா விளக்கம்

பெங்களூரு:

கர்நாடக காங்கிரஸ் தலைவரும், மாநில முன்னாள் முதலமைச்சருமான சித்தராமையா கடந்த 4ம் தேதி மைசூர் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து விட்டு வெளியே சென்றார்.

அப்போது அவரது உதவியாளர் ஒருவர், கைபேசியை சித்தராமையாவின் காதின் அருகே கொண்டு சென்று, ‘ஒரு அதிகாரி இணைப்பில் இருக்கிறார். அவர் உங்களுடன் பேச வேண்டுமாம்’ எனக் கூறி உள்ளார்.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த சித்தராமையா, உதவியாளரின் கன்னத்தில் பளார் என அறை விட்டு, அங்கிருந்து செல்லும்படி விரட்டினார். இந்த காணொளி காட்சிகள் இணையதளத்தில் மிகுதியாக பகிரப்பட்டது.

Nadanahalli Ravi is like my son. I have been his guide for long time & there are many such followers with me. There will always be instances of me expressing affection & dissatisfaction out of concern. Today’s incident is one such thing but was blown out of proportion. https://t.co/Np3YjqgciZ

— Siddaramaiah (@siddaramaiah)

September 4, 2019