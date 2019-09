ஹராரே: ஜிம்பாப்வே முன்னாள் அதிபர் ராபர்ட் முகாபே 95 வயதில் காலமானார்.

வயது மூப்பு காரணமாக உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு சிங்கப்பூர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். இந்த நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி அவரது உயிர் பிரிந்தது.

ராபர்ட் முகாபே 1924-ஆம் ஆண்டு ஹராரேவில் குடாமாவில் பிறந்தார். அவர் 1960-களில் ஆப்பிரிக்காவில் விடுதலை போராட்ட வீரராக இருந்தார். ஜிம்பாப்வே ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து விடுதலை பெற்றவுடன் ஆப்பிரிக்க மக்கள் இவரை நாயகனாக போற்றினர்.

1980 முதல் 1987 வரை ஜிம்பாப்வே பிரதமராகவும் இருந்துள்ளார். இவரின் பொருளாதாரக் கொள்கைகளும், இரண்டாம் கொங்கோ போரில் செலவான குறுக்கிடலும் ஜிம்பாப்வேயின் பொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு காரணமாயின.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe’s founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2)

— President of Zimbabwe (@edmnangagwa)

September 6, 2019