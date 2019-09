பெண்கள் உடையை போட மறுத்த காஷ்மீர் மாணவர்.. ராஜஸ்தானில் கட்டி வைத்து உதைத்த மர்ம கும்பல்

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தானில் பெண்கள் உடை அணிய மறுத்த காஷ்மீர் மாணவனை மர்ம நபர்கள் சரமாரியாக அடித்து உதைத்தனர். இதனால் பரபரப்பு எழுந்துள்ளது.

காஷ்மீரை சேர்ந்தவர் மிர் ஃபியாஸ். இவர் ஏரோநாட்டிக்கல் என்ஜினியரிங் கல்லூரி மாணவர். இவர் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஆல்வாரில் உள்ள கல்லூரியில் படித்து வருகிறார்.

இவர் தான் தங்கியிருக்கும் மேன்சனுக்கு அருகில் உள்ள பண இயந்திர மையத்தில் பணம் எடுத்துக் கொண்டு நீம்ரானா சந்தையில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது 3 பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல் அவரை சரமாரியாக அடித்தது. பின்னர் பெண்கள் அணியும் உடையை அணியுமாறு கட்டாயப்படுத்தியது. இதற்கு மிர் ஃபியாஸ் மறுப்பு தெரிவித்தார்.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த மேலும் 12 பேர் கொண்ட கும்பல் மிர்ரை சரமாரியாக அடித்த அந்த கும்பல் அவரை கரண்ட் கம்பத்தில் கட்டி வைத்து அடித்தது. இதில் மிர் படுகாயமடைந்தார். இதையடுத்து சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த சிலர் காவல்துறைக்கு தகவல் அளித்தனர்.

