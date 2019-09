விஞ்ஞானிகளுடன் தொடர்பை இழந்த சந்திரயான் 2 லேண்டர்.. காலை 8 மணிக்கு பிரதமர் மோடி உரை

பெங்களூர்: நிலவில் தரையிறங்க வேண்டிய, சந்திரயான்-2 லேண்டர்- விக்ரம்- விஞ்ஞானிகளுடன் தொடர்புகொள்ளாத நிலையில் நாட்டு மக்களிடம் இன்று காலை 8 மணிக்கு உரையாற்றுகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி.

சந்திரயான்-2 விண்கலத்தில் இருந்து பிரிந்த விக்ரம் என்ற லேண்டர், சனிக்கிழமை அதிகாலை 1.30 மணி அளவில் நிலவின் தரைப்பகுதியில் தரை இறங்குவதாக இருந்தது.

நிலவின் அருகே 2.51 கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு அது அருகே சென்றபோது திடீரென விஞ்ஞானிகளுடன் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது.

இஸ்ரோவின் வெற்றிக் கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று பெங்களூரில் உள்ள அதன் தலைமையகம் சென்று, விஞ்ஞானிகளுடன் அமர்ந்து சந்திரயான் லேண்டர், நிலவில் தரையிறங்கும் நிகழ்வை நேரடியாக பார்த்துக்கொண்டிருந்தார்.

Honorable Prime Minister Shri. Narendra Modi will address the nation from ISRO Control Centre today (September 07, 2019) at 0800 hrs IST.@PMOIndia @narendramodi

September 6, 2019