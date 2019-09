பாகிஸ்தானில் முதலீட்டாளர் மாநாட்டில் முதலீட்டாளர்களை கவர ஆபாச நடனம்.. மிகுதியாக பகிரப்பட்ட காணொளி

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் முதலீட்டாளர் மாநாட்டில் இளம் பெண் நடன கலைஞர் பெல்லி நடனம் ஆடும் காணொளி கிளப்புகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

பாகிஸ்தான் கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியை எதிர்க்கொண்டுள்ள நிலையில் முதலீட்டாளர்களை ஈர்க்க நடத்தப்பட்ட மாநாட்டில் தான் பெல்லி நடனம் நடந்திருப்பதாக சமூக வலைதளங்களில் காணொளி பரவி வருகிறது.

பாகிஸ்தான் அரசு கடுமையான நிதி நெருக்கடியில் சிக்கி தவித்து வருகிறது. இதன் காரணமாக அந்த நாட்டுக்கு சர்வதேச நாணய நிதியம் இந்த மாதம் எஸ்.ஓ.எஸ். குழுவினை அனுப்ப திட்டமிட்டுளளது. அந்த குழு பாகிஸ்தான் அரசுக்கு வரவு செலவுத் திட்டம் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க சில வழிகளை பரிந்துரைக்க உள்ளது.

இந்நிலையில் பாகிஸ்தான் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மாநாடு அஜர்பைஜானின் பாகுவில் நடைபெற்றது. அங்கு முதலீட்டாளர்களை கவர்ந்திழுக்க தொப்பையை காட்டியபடி இளம் பெண் ஒருவர் ஆபாச நடனம் (பெல்லி நடனம் ) ஆடியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பான காணொளி காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளது. மொத்தம் 1 நிமிடம் 19 வினாடிகள் ஓடும் அந்த காணொளியை பத்திரிக்கையாளர் குல் புகாரி தனது டுவிட்டர் பக்கதத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

When General Doctrine Chief Economist tries to lure investors into the Pakistan Investment Promotion Conference in Baku, Azerbaijan with belly dancers…. pic.twitter.com/OUoV85wmnV

— Gul Bukhari (@GulBukhari)

September 7, 2019